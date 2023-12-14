مدرب فولهام: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. والشناوي كان لديه فرصة للاحتراف

كشف هيوجو أوليفيرا مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي ذكريات عمله مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

قال هيوجو أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أنا أحظى بذكريات رائعة مع كيروش وفيتوريا، كنت في ناد صغير في البرتغال وأخذني كيروش لأكون مساعدا له في البرتغال، كان ذلك نقلة كبيرة بالنسبة لي، وكانت لحظة من السعادة، أن أكون بجانب نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، كانت فترة رائعة وتأهلنا إلى كأس العالم 2010، فترة كارلوس كيروش كانت فترة رائعة كيروش شخصية عظيمة تعلمت منه الكثير، كيف أتعامل مع اللاعبين وكيف أنمي مهاراتهم"

وعن العمل مع روي فيتوريا في بنفيكا قال: "عملت معه في أول موسم مع بنفيكا كانت فترة رائعة، فزنا معا بالدوري، في موسم صعب جدا في الدوري البرتغالي وحققنا نتائج رائعة"

وأضاف: "فيتوريا شخص مناسب لقيادة المنتخب المصري، شخص يفهم اللحظات الخاصة باللاعبين الكبار ويستطيع أن يخلق بيئة مُنافسة جيدا للمنافسة بين اللاعبين، ولديه خبرة كبيرة، ويستطيع أن يدفع اللاعبين لإظهار أفضل ما لديهم، لتحقيق نتائج إيجابية، وأعتقد أن منتخب مصر من أبرز المرشحين لحصد أمم أفريقيا وأؤمن بذلك جيدا، ومنتخب نيجيريا أيضا منافس شرس على اللقب، لكن أتمنى أن يحصد المنتخب المصري البطولة لأن ذلك سيمثل لنا لحظة رائعة في البرتغال"

وعن إمكانية عمله في مصر: "سعيد بعملي في إنجلترا مع فولهام في أفضل دوري في العالم، وسعيد بعملي مع ماركو سيلفا مدرب فولهام، بشكل رسمي لم أتلق أي عروض من مصر لكن من ستة أعوام، تلقيت اتصالات للعمل في ناد بدأ مشروع كبير في مصر، وأعتقد أن المدربين البرتغاليين جيدين في مصر وناجحين مثل باتشيكو مع بيراميدز وجيسوالدو فيريرا ومانويل جوزيه وكذلك فيتوريا، والدوري المصري لديه الجودة العالية"

وتطرق للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول قائلا: "هو أهم لاعب في ليفربول، ومحبي كرة القدم في العالم يحترمون ويحبون صلاح وليس فقط مشجعي ليفربول، فهو رائع، على المستوى الفردي والجماعي، عندما تلعب أمام محمد صلاح وليفربول كانت مباراة مجنونة أمامهم ولكن من الصعب أن تُدافع أمام محمد صلاح، بطبيعة الحال هو نجم وأسطورة الدوري الإنجليزي

واختتم: "لم أعمل مع حارس مرمى مصري، ولكني أعلم أن مصر تملك العديد من الحراس المميزين، محمد الشناوي بالطبع يتمتع بمستوى فني رائع ولكن أعتقد أن الفرصة بالنسبة له كانت سانحة للاحتراف، وكان ذلك سيضيف له كثيرا، والشناوي قدم مستوى رائع في منافسات كأس العالم"