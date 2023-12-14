سيطرة إسبانية.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

انتهت الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وتأهل عن ذلك ١٦ ناديا إلى دور ال ١٦ وسيجرى بينهم قرعة ولعب أدوار خروج المغلوب.

الأندية المتأهلة للدور تمن النهائي :