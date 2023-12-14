سيطرة إسبانية.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

انتهت الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وتأهل عن ذلك ١٦ ناديا إلى دور ال ١٦ وسيجرى بينهم قرعة ولعب أدوار خروج المغلوب.
الأندية المتأهلة للدور تمن النهائي :
- بايرن ميونخ الألماني
- كوبنهاجن الدنماركي
- آرسنال الإنجليزي
- آيندهوفن الهولندي
- ريال مدريد الإسباني
- نابولي الإيطالي
- ريال سوسيداد الإسباني
- انتر ميلان الإيطالي
- أتليتكو مدريد الإسباني
- لاتسيو الإيطالي
- بروسيا دورتموند الألماني
- باريس سان جيرمان الفرنسي
- مانشستر سيتي الإنجليزي
- لايبزيج الألماني
- برشلونة الإسباني
- بورتو البرتغالي