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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 19 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على جنوب غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، الأربعاء، بأن غارة إسرائيلية على منزلين في محافظة رفح بجنوب قطاع غزة، قتلت 19 شخصاً.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أعلن، الأربعاء، أن عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع إلى 18 ألفاً و608 ضحايا.

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وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بمواصلة الحرب في غزة، رغم "الضغوط الدولية" ضد هذه الحرب.

وقال نتنياهو في بيان مسجّل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة: "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك". وتابع: "أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضاً في ظل الضغوط الدولية".

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة جنوب قطاع غزة رفح

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