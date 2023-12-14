ندوة لـ يسرا وأخرى للقضية الفلسطينية على هامش مهرجان الجونة

وسيعقد برنامج الجسر عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال

تتعمق في القوة التحويلية للسينما لدفع التغيير الاجتماعي، وتتضمن عرض خاص لـلفيلم القصير "مطر" من إخراج حسن العقاد، ويشارك في الجلسة سيلفان جورج ومايبل إيفانز وحبيب طرابلسي وأحمد مالك، وتدير الندوة حياة الجويلي.

وفي استجابة للأحداث في غزة، تُقام حلقة نقاشية خاصة بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، تضم صانعي الأفلام الفلسطينيين خليل المزيان، فرح نابلسي وأحمد المناراوي، ورشيد مشهراوي، ويديرها محمد المغني، وتتعمق في الدور المحوري للسينما كشكل من أشكال المقاومة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد المحاضرة مع المخرج المتميز مروان حامد، الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، بتقديم رؤى قيمة حول حرفة صناعة الأفلام. كما يجري العمل على محاضرات إضافية مع متخصصين في هذا المجال.

كما ستعقد جلسة نقاشية مع الفنانة الكبيرة يسرا وستدير الندوة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وسيضم برنامج منصة جسر الجونة السينمائي أيضا حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت.