عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة لـ يسرا وأخرى للقضية الفلسطينية على هامش مهرجان الجونة

يسرا
يسرا

وسيعقد برنامج الجسر عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

 

صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال

تتعمق في القوة التحويلية للسينما لدفع التغيير الاجتماعي، وتتضمن عرض خاص لـلفيلم القصير "مطر" من إخراج حسن العقاد، ويشارك في الجلسة سيلفان جورج ومايبل إيفانز وحبيب طرابلسي وأحمد مالك، وتدير الندوة حياة الجويلي.

 

وفي استجابة للأحداث في غزة، تُقام حلقة نقاشية خاصة بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني،  بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، تضم صانعي الأفلام الفلسطينيين خليل المزيان، فرح نابلسي وأحمد المناراوي، ورشيد مشهراوي، ويديرها محمد المغني، وتتعمق في  الدور المحوري للسينما كشكل من أشكال المقاومة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد المحاضرة مع المخرج المتميز مروان حامد، الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، بتقديم رؤى قيمة حول حرفة صناعة الأفلام. كما يجري العمل على محاضرات إضافية مع متخصصين في هذا المجال.

كما ستعقد جلسة نقاشية مع الفنانة الكبيرة يسرا وستدير الندوة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وسيضم برنامج منصة جسر الجونة السينمائي أيضا حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

موضوعات متعلقة

كل حياتي.. رسالة مبكية من ناهد السباعي لـ والدتها الراحلة

محمد شاهين يطرح أغنية متعشم في مين

نجوم الفن يصلون إلى الجونة قبل افتتاح المهرجان غدا

وفاة جدة الإعلامية غادة فتحى خطيبة محمد رشاد سابقا

انهيار إيناس عبد الدايم من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها

سابتني في أول محطة.. مسلم يعلق على انفصاله عن زوجته

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

محمد إمام يكشف عن موعد عرض فيلم "أبو نسب"

ترشيحاتنا

إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج.. اليوم

عجائب الصلاة على النبي 100 مرة.. بصيغة مجربة اقض دينك قبل الفجر

تجمع بين التصميم الرياضي والتكنولوجيا.. جينيسس تكشف عن G80 الجديدة

زيرو.. أسما شريف منير تحلق شعرها مجددا: اللوك مريح بالنسبة لي

480 هجمة إسرائيلية على المستشفيات.. الصحة العالمية: الوضع الطبي في غزة كارثي

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ