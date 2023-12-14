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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثل كريستوفر لامبرت يؤكد حضوره بمهرجان الجونة

صدى البلد

يضم برنامج منصة جسر الجونة السينمائي  حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.

 

 يستضيف هذا العام جسر الجونة السينمائي أيضًا ورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، يتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة روايات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات.

ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من المتحدثين، بما في ذلك المواهب المحلية والإقليمية والدولية، مما يخلق جسرًا بين الأجيال والأفراد ذوي المسارات المتنوعة في صناعة السينما.

على الرغم من التأجيلين الأوليين، يظل المهرجان ملتزمًا بتقديم برنامج ديناميكي وملائم يعكس الطبيعة المتطورة لصناعة السينما.

 

ويُعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

 

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

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