480 هجمة إسرائيلية على المستشفيات.. الصحة العالمية: الوضع الطبي في غزة كارثي

علق الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على تطورات الاوضاع الصحية في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أحمد المنظري في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"، :" مع استمرار العدوان الإسرائيلي أصبحنا نقلق على المرضى في المستشفيات والمصابين جراء العدوان ".

وتابع أحمد المنظري :" الوضع كارثي في قطاع غزة والوضع الصحي صعب للغاية ".

وأكمل أحمد المنظري:" هناك 2 مليون نازح في قطاع غزة يتواجدون في أماكن تفتقر لمقومات الحياة "،مضيفا:" هناك انتشار للأمراض بين الأصحاء في قطاع غزة بسبب تدهور الوضع الصحي ".

ولفت أحمد المنظري :" الاعتداءات الإسرائيلية مازالت مستمرة على المستشفيات ويتم تدمير البنية التحيتة للمستشفيات في غزة، وتم تسجيل حوالي 480 هجمة على المؤسسات الصحية في الأراضي المحتلة ".