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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من حكام النخبة في أفريقيا.. سمير عثمان: أين أمين عمر هذا الموسم

صدى البلد

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات  الخبير التحكيمي سمير عثمان عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : سمير عثمان "مباراة الأهلي واتحاد جدة ستقام بوجود 9 حكام، 4 في أرض الملعب و4 في غرفة الڤار وحكم مساعد احتياطي"

وتابع  سمير عثمان : "أين أمين عمر أحد أفضل حكام النخبة في أفريقيا من إدارة المباريات هذا الموسم؟"

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء أول أمس الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

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