الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهداف مواقع في جنوب لبنان بعد رصد إطلاق عدة قذائف على شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان باتجاه منطقة يفتاح في شمال إسرائيل، سقطت جميعها في مناطق مفتوحة"، مضيفاً أنه "رد بقصف مصادر إطلاق النار في لبنان".

وذكر أنه استهدف في وقت سابق "خلية تابعة لحزب الله في لبنان"، كما قصفت طائرة "بُنية تحتية ومجمعاً عسكرياً" للحزب.

على الجانب الآخر، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع قصف إسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب، حيث سقطت قذيفة على منزل في بلدة عيتا الشعب أسفرت عن احتراق المنزل دون وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة أن قصفاً مدفعياً استهدف أيضاً محيط بلدة الخيام ومنطقة سردا.