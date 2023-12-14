حكاية الـ3 سنوات دي قصة قديمة..شادي عيسى يتوجه لإدارة الزمالك بهذا الطلب

طلب الناقد الرياضي شادي عيسي من ادارة الزمالك تجديد عقد الاعيبة لمدة اربع سنوات او اكترو ليس اقل .

و كتب شادي عيسي عبر حسابة بموقع فيسبوك : اتمني ادارة الكورة ف الزمالك عند تجديد عقد أي لاعب او التعاقد مع أي لاعب يكون عقد اللاعب ٤ سنين فأكثر حكاية ال٣ سنوات دي قصة من قصص القديمة

وعاد محمود حمدى الونش الى قائمة الزمالك فى مباراة اليوم امام المصرى، الذى سيخوضها ضمن منافسات الاسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى العام.

ولاول مرة منذ أن تعرض للاصابة منذ شهور، ينضم الونش لقائمة الزمالك، حتى وإن لم يكن سيشارك، الا أنه تواجد فى قائمة الزمالك.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.