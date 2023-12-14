عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف الناتو

صدى البلد

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ليل الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال "استعراض مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، بالإضافة إلى "مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويوم الثلاثاء، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرج.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أن "استقبال الأمين العام لحلف الناتو كان في مقر الوزارة بالرياض، كما جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

هذا وأكد الأمين العام ينس ستولتنبيرج يوم الثلاثاء عبر منصة "إكس"، أنه "تشرف بالحديث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي".

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان، إن البديوي طالب خلال اتصال مع ستولتنبيرج بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة.

وأشار ستولتنبيرج إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف الناتو السعودية".

كما أعلن حلف "الناتو"، في بيان نشره يوم الاثنين أن "ينس ستولتنبيرج سيبدأ يوم الثلاثاء زيارة للمملكة العربية السعودية، تستمر إلى يوم الأربعاء".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

وفاة زوجة محافظ البحر الأحمر وتشييع الجنازة اليوم

ترشيحاتنا

الأونروا تندد بقطع سويسرا التمويل في ظل الأزمة الإنسانية بغزة

إخماد حريق معرض ملابس في كفر الشيخ.. والمحافظ: لا خسائر بالأرواح

دراسة تكشف انتشار فيروس جديد بسبب الفئران | تفاصيل

مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي ردد هذا الدعاء كل يوم

الأمم المتحدة: حرب غزة تضرب اقتصادات الدول العربية المجاورة

وفاة زوجة محافظ البحر الأحمر وتشييع الجنازة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ