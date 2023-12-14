عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي: عائلة بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب

صدى البلد

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بأن جميع الأدلة والوثائق تشير إلى أن عائلة الرئيس جو بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب.

وقال جونسون معلقا على تمرير مجلس النواب قرارا يدعو إلى فتح تحقيق رسمي بهدف عزل بايدن من منصبه: "لقد رأينا إفادات الشهود، والبيانات المصرفية تشير إلى أن عائلة بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب، وتحدث شهود عن حالات عديدة لتعامل الرئيس مع عملاء أجانب لعائلته".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية في هذا الصدد.

هذا وصوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء، بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، ومن شأن هذا القرار، توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي.

وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأمريكي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأمريكيين"، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

ترشيحاتنا

من يستيقظ قبل شروق الشمس بقليل.. هل يبدأ بصلاة الفجر أم بالسنة؟

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

دعاء العام الجديد لجلب الرزق .. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال

الحبس والغرامة عقوبة التحرش بالإشارة والإيحاء في وسائل النقل وفقا للقانون الجديد

بيسكوف: احتكار أمريكا للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية أدى إلى تفاقم الصراع

أحدث أسعار نيسان باثفايندر في السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لشرقة كادت تقتل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ