عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الوضع في أوكرانيا يتعقد أكثر فأكثر

صدى البلد

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في أوكرانيا يتعقد أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن سلطات كييف تعرف جيدا كيف يمكنها التوصل إلى تسوية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا-24": "سنرى ما إذا كانت [السلطات الأوكرانية] ستغير هذا الوضع غير المواتي بالنسبة لها نحو اتخاذ القرارات الصحيحة. نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة، رئيسنا يعرف ماذا يفعل، ونحن نعرف ما نريد تحقيقه في هذه العملية العسكرية الخاصة".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تراقب باهتمام كبير كيف يتغير خطاب الغرب حول الوضع في أوكرانيا، مؤكدا صعوبة التنبؤ بما إذا كان الدعم المالي لكييف من الولايات المتحدة سيستمر.

وتابع: "يمكننا فقط أن نقول الآن أن الغرب، وفي المقام الأول الأمريكيين، قد أيقنوا ما الذي ينفقونه بالضبط، أنفقوا أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، ما مدى فعالية هذه الاستثمارات؟".

ولفت  إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تستثمر الأموال في أوكرانيا كأداة تستخدمها في الحرب ضد روسيا، موضحا: "هم يفهمون أن الأداة لا تعمل بشكل فعال".

ووفقا له، بدأت الولايات المتحدة في "التساؤل أين ينفقون المال، لأن نظام كييف وعدهم بأن 100 مليار دولار من المساعدات ستؤدي إلى النصر في ساحة المعركة".

وأضاف: "الآن الأمريكيون يفهمون أنهم خدعوا، لا يوجد نصر في ساحة المعركة. علاوة على ذلك، تفقد القوات المسلحة الأوكرانية مواقعها بسرعة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

هيقل 40 جنيهًا |بشرى سارة بشأن أسعار البصل فى هذا الموعد

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

ترشيحاتنا

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

بسبب الشبورة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس|فيديو

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

دعاء العام الجديد من السنة النبوية.. هكذا نستقبل السنة الجديدة

تناول هذا النوع من المكسرات يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية

هيقل 40 جنيهًا |بشرى سارة بشأن أسعار البصل فى هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ