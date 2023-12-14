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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا|مواصفات وسعر أفضل موبايل Realme..اعرف أسعار ومميزات هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مواصفات وسعر أفضل موبايل Realme.. اتباع في 5 دقايق

 

انطلقت مبيعات هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro اليوم في الصين في تمام الساعة 10 صباحًا (بالتوقيت المحلي) وتعد الصين من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، وبعد وقت قصير من طرحه للبيع، أكدت Realme أن هاتف GT 5 Pro حقق إنجازًا مذهلاً في المبيعات من خلال تجاوز الرقم القياسي لأول مبيعات لجميع منتجات Realme الجديدة في عام 2023 في غضون 5 دقائق فقط. 

 

أفضل الهواتف الرخيصة وتقدم أقوى أداء

 

مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبح من الضروري اختيار هاتف يتمتع بأداء قوي وسعر رخيص.

 

ميتا تواجه انتقادات بشأن حقوق الملكية |تفاصيل

 

تواجه شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لعملاقَي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، اتهامات باستخدام غير قانوني لآلاف الكتب المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذج لغتها الذكية "لاما"، ما دفع مؤلّفين بارزين مثل سارة سيلفرمان ومايكل شابون إلى رفع دعوى قضائية ضدها.

 

اعرف أسعار ومميزات هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة

 

وفقًا لأحدث تقرير من وكالة أنباء كورية، تخطط سامسونج لبيع سلسلة Galaxy S24 بنفس الأسعار التي كانت عليها سلسلة Galaxy S23 السابقة، بالإضافة إلى ذلك،  كشفت التقارير على وجود ميزة الرسائل النصية الطارئة عبر الأقمار الصناعية لسلسلة S24.

 

Apple تحمي أي iPhone مسروق.. نزّل التحديث الجديد بسرعة

 

أصدرت Apple مؤخرًا تحديث iOS 17.2 الذي تضمن تحسينات عديدة، بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل تطبيق Daily، وكالعادة، بدأت الشركة بالفعل العمل على الإصدار التالي بعد هذه العملية. وفي الحقيقة، أصدرت اليوم أول نسخة تجريبية مطورة من iOS 17.3.

 

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