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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقذفها الأمواج.. القمامة الأمريكية تغزو الشواطئ الروسية في القطب الشمالي

القمامة في القطب
القمامة في القطب الشمالي

قال أندريه ناجيبين قائد بعثة القطب الشمالي النظيفة "فوستوك-77" الروسية، اليوم الخميس، إنه سيقدم إلى مكتب المدعي العام البيئي وهيئة مراقبة البيئة الروسية، بشأن التلوث الشديد الذي تسببه الجسيمات البلاستيكية في بحر بارنتس قبالة ساحل منطقة مورمانسك بسبب الولايات المتحدة.

وأضاف ناجيبين في تصريحات وكالة تاس الروسية، أن التيار يجلب القمامة إلى الشواطئ الروسية في القطب الشمالي من شواطئ الولايات المتحدة، حيث يتم دفنها.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الروسية تشكل تهديدًا حقيقيًا لسكان القطب الشمالي ومصايد الأسماك، ويتطلب هذا الموضوع مزيدًا من المناقشة من قبل المجتمع البيئي الروسي، كما يجب وضعه على جدول الأعمال الدولي.

وأظهرت نتائج البحث العلمي في الجزء الغربي من بحر بارنتس والمستمر منذ عام 2014 زيادة في تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البحر. 

وتابع: "أنه في صيف عام 2023، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة بالقرب من شبه جزيرة ريباتشي والحدود النرويجية الروسية مليون جزيء لكل كيلومتر مربع". 

جدير بالذكر أن العلماء أخذوا في الاعتبار الجسيمات الأصغر من 250 ميكرون، وهي تميل إلى التراكم في الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، وبالتالي تدخل جسم الإنسان.

وقال ناجيبين: "من الواضح تمامًا أنه يجب حماية بحر بارنتس من النفايات البلاستيكية، حيث يلعب الآن دور المرشح الطبيعي لجميع النفايات الصلبة التي تدخل تيار الخليج. أولاً، نعتقد أن مفهوم "الإغراق" يحتاج إلى وينبغي توسيعها، وينبغي أن لا تشمل فقط التخلص من النفايات في المياه البحرية، ولكن أيضا مدافن النفايات التي تصب في الأنهار أو مباشرة في البحار". 

وأضاف: "ونحن نحث على اتخاذ إجراءات فورية لتشديد الرقابة على تنفيذ اتفاقية منع التلوث البحري من خلال إلقاء النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 المعروفة باتفاقية لندن".

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