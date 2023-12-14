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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصدر قلق متزايد|طبيب يحذر من عمليات «النفخ» التجميلية .. لهذا السبب

طبيب يحذر من عمليات
طبيب يحذر من عمليات "النفخ" التجميلية لهذا السبب

حث أحد الأطباء الجراحين المواطنين على تجنب حشوات التجميل "عمليات النفخ" غير المنظمة واختيار أخصائي طبي إذا كانوا يبحثون عن علاج إحدى مشكلاتهم بسبب المخاطر العالية التي يتعرضون لها أثناء العمليات وبعدها.

وأوضح أن عمليات الحشو "النفخ" غير المنظمة أصبحت مصدر قلق متزايد في مجال التجميل، حيث أصبح أي شخص عادي قادرًا على حضور دورات يومية لإصدار علاجات بهذا الشأن، بحسب ما ورد في موقع indy100.

وغالبًا ما تُستخدم الخصومات والمؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الأشخاص للقيام بمثل هذه العمليات. 

رفع المؤخرة البرازيلية

وقد نجت امرأة بريطانية من الموت بعد خضوعها لعلاج حشو "نفخ" على يد شخص ليس لديه مؤهلات صحية. وقالت لقناة ITV البريطانية إنها حجزت لإجراء عملية رفع المؤخرة البرازيلية (BBL) وتعزيز الثدي في عيادة تجميل غير منظمة. 

وبعد يومين فقط من العملية، بدأت كيلي تشعر بالإعياء، وأوضحت كيف شعرت وكأنها "سحبت عضلة تحت ذراعها". وأكدت أنها في غضون ساعة لم تستطع المشي لذلك استلقت وتناولت بعض المسكنات.

النجاة من الموت

استمرت أعراض كيلي في التفاقم إلى حد أن رؤيتها بدأت تتلاشى. وأوضحت أنه في حوالي الساعة التاسعة مساء تلك الليلة، اضطررت إلى الاتصال بسيارة إسعاف. وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى، ثم قالوا إنه إذا كنت ربما بقيت في المنزل تلك الليلة فمن المحتمل ألا تكون على قيد الحياة.

وقام مارك باسيفيكو من الجمعية البريطانية لجراحي الطب التجميلي بوصف صناعة التجميل في المملكة المتحدة بـ "الغرب المتوحش".

واعترف بوجود عدد متزايد من الممارسين "ليس لديهم خلفية طبية، ولا فهم لعلم التشريح، ولا فهم للجراحة التي يقومون بها ويروجون لنفسهم من خلال تخفيض الأسعار".

حشوات التجميل عمليات النفخ أخصائي طبي عمليات الحشو رفع المؤخرة البرازيلية

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