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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية |شاهد

جنود الجيش الإسرائيلي
جنود الجيش الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة "مشاغبة"

بالتكسير ورمي الأشياء وإصدار أصوات غاضبة، ثار مجموعة من الجنود الإسرائيليين داخل قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال.

وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية يوضح فيه مجموعة كبيرة من الجنود يرمون "براميل" و"مقاعد" وكل شيء يجدونه أمامهم على الأرض وسط نوبات من الصراخ الغاضب.

115 قتيـ.ـلاً بالجيش الإسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتـ.ــل 115 عسكريًا حتى الآن منذ بداية الهجوم البري على غزة، من بينهم 10 جنود قتلوا أمس غالبيتهم بمعركة واحدة في كمين بمنطقة الشجاعية شمال القطاع. 

من بين هؤلاء القتلى عقيد ورائد في لواء غولاني (أحد أهم وأكبر الألوية بالجيش الإسرائيلي).. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 20 من صفوفه في حوادث عسكرية ونيران صديقة خلال المداهمات البرية على قطاع غزة.

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