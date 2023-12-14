ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء في مطروح

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمطروح من ضبط اكثر من نصف طن دقيق بغرض الاتجار بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت المهندسة هند محمود مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح على قيام حملة من تموين مطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح وإدارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة مرسى مطروح.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط بعض المحلات بمدينة مرسى مطروح وقامت بتجميع 21 شيكارة دقيق مستودعات مدعم زنة 30 كجم للشيكارة أي ما يُعادل 630 كجم دقيق.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من الدقيق البلدي المدعم وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأكدت على تواصل الحملات التموينية و المرور على الأنشطة التموينية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع للمواطنين.