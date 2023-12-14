حارس الإسماعيلي السابق: أطالب الوزير بدعم النادي.. والجيل الحالي مشغول بالماديات

قال محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب السابق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "أنا أعشق النادي الإسماعيلي وانتماءي له شرف كبير لي".

وأضاف : "تعرضت للكثير من الهجوم في بداية مشواري، مثل أي لاعب يتم هجومه في بدايته، ولكن وصلت لما أتمنى في النهاية وأصبحت قائد فريق الإسماعيلي".

وشدد : "الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي يضم عناصر شابة كثيرة، قادرة على إعادة الفريق إلى العصر الذهبي مثلما كان في السابق".

ووجه نجم منتخب مصر السابق رسالة لوزير الرياضة أشرف صبحي : "أطالب وزير الرياضة بمزيد من الدعم للنادي الإسماعيلي في أزمته خلال الفترة الأخيرة".

وأكد : "رحيل إيهاب جلال في الولاية الأولى للإسماعيلي ضاعفت من متاعب الفريق، ولكنه نجح في تغيير مستوى الإسماعيلي للأفضل، بالرغم من ضعف الإمكانيات المادية في الكثير من الأوقات".

وأوضح محمد صبحي لاعب الإسماعيلي : "تحملت أخطاء الآخرين داخل الإسماعيلي ولكن هذا قدر اللاعب المخضرم".

واختتم تصريحاته : "الجيل الحالي مشكلته هي انشغاله بالماديات، ولم يهتم بتطوير مهاراته وأدائه، ولا يفكر في البطولات أو الانضمام لمنتخب مصر".