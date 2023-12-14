زوجة سوناك كلمة السر وراء دعم بريطانيا المطلق للاحتلال الإسرائيلي| تفاصيل

يتساءل البعض عن سر الدعم المطلق وغير المشروط الذي تقدمه بريطانيا، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

في هذا التقرير، يكشف موقع “صدى البلد” الإخباري السبب وراء هذا الدعم غير المحدود، وكلمة السر هي زوجة سوناك.

طوال فترة الدعم المطلق الذي قدمه ويقدمه سوناك للحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، استفادت عائلته من شركة عيّنت قدامى المحاربين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية في مناصب عليا في بريطانيا.

شارك والد زوجة ريشي سوناك، نارايانا مورثي، في تأسيس شركة Infosys، وهي شركة تكنولوجيا معلومات ناجحة للغاية جعلته أحد أغنى الرجال في الهند.

ويحتفظ مورثي بحصة مربحة في الشركة، وكذلك ابنته - زوجة سوناك، أكشاتا.

وحتى أبريل من هذا العام، كان مجلس إدارة شركة إنفوسيس يضم أوري ليفين، وهو رجل أعمال إسرائيلي معروف بإنشاء تطبيق Waze الشهير للملاحة المرورية.

ليفين هو من قدامى المحاربين في الوحدة 8200، وهي فرقة نخبة للحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي تتجسس على البلاد الآخرى.

خدم مع الوحدة 8200 خلال فترة خمس سنوات في الجيش الإسرائيلي في الثمانينيات.

تم تعيين ليفين في مجلس إدارة شركة Infosys في عام 2020.

وكانت شركة إنفوسيس تعمل بالفعل في إسرائيل قبل تعيين ليفين، وفي عام 2012، وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب كبير العلماء في إسرائيل للتعاون في مجال البحث والتطوير.

وقد دفع هذا البعض إلى التكهن بأن شركة إنفوسيس تزود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتكنولوجيا.

وعندما تم توقيع الصفقة، كان والد سوناك رئيسًا شرفيًا لشركة إنفوسيس، وتم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة في يونيو 2013 قبل أن يتنحى في أكتوبر 2014، مع احتفاظه بمساهمة قيمة.

وتعمقت استثمارات الشركة في إسرائيل في عام 2015 عندما استحوذت على شركة بانايا، وهي شركة تكنولوجيا محلية، مقابل حوالي 200 مليون دولار، على الرغم من انتقاد مورثي للصفقة.

وفي العام الماضي، قامت شركة بانايا بتعيين تال أرنون نائبًا لرئيسها للبحث والتطوير. وأمضى أرنون 12 عامًا في الخدمة في المخابرات العسكرية الإسرائيلية قبل دخوله القطاع الخاص.

كان ضابطًا كبيرًا في وحدة العمليات الخاصة وأصبح رئيسًا للاتصالات في الوحدة التكنولوجية 8153.

وعلى غرار الوحدة القديمة 8200 التي كان يقودها ليفين، تعمل الوحدة على تطوير التكنولوجيا للقوات الخاصة الإسرائيلية.

يقول أرنون في ملفه الشخصي على موقع LinkedIn إنه كان: "مسئولاً عن تطوير أنظمة اتصالات وكمبيوتر فريدة لمهام العمليات الخاصة".

وبانايا هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Infosys. وتمتلك زوجة سوناك، أكشاتا مورثي، حصة بنسبة 0.94% في شركة Infosys، ما أكسبها أرباحًا سنوية تبلغ حوالي 13 مليون جنيه إسترليني.

ويحتفظ والدها بحصة قدرها 0.4% في الشركة.

على الرغم من أن سوناك لم يعلن رسميًا أن أقاربه لديهم حصص محددة في شركة إنفوسيس، إلا أن هذا الترتيب حظي بتغطية إعلامية جيدة.

والأمر الأقل تسليط الضوء عليه هو استفادة عائلة سوناك من شركة قامت بتعيين قدامى المحاربين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية في مناصب عليا.

وواجه سوناك انتقادات بسبب استفادة أهل زوجته من شركة إنفوسيس عندما كانت الشركة لا تزال تعمل في روسيا، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء يحث الشركات البريطانية على مقاطعة موسكو بسبب الحرب مع أوكرانيا.

ولكن لأن إسرائيل حليف لبريطانيا، على الرغم من احتلالها بشكل غير قانوني لفلسطين وأجزاء من سوريا، فمن غير المرجح أن تسبب له الاتصالات مشاكل سياسية في وستمنستر.