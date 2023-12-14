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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسلام أبوالعينين: كان هناك تسهيلات من الهيئة الوطنية للانتخابات لتصريحات دخول اللجان الفرعية|فيديو

إسلام أبو العينين
إسلام أبو العينين

وجه إسلام أبو العينين، مدير برامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في تنفيذ الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أنه كانت هناك تسهيلات من الهيئة الوطنية للانتخابات لتصريحات دخول اللجان الفرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال إسلام أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تمت تحت ولاية هيئة مستقلة للانتخابات، والتي تم تأسيسها في عام 2017 بموجب الدستور.


وأضاف مدير برامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح القضائى الولاية الكاملة على الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي في مصر يؤدي إلى ضمان النزاهة والاطمئنان.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية الهيئة الوطنية حقوق الإنسان

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