بهدوء واعتدال|البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية.. وتتوقع المزيد

خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وتوقع المزيد من التخفيضات بالقدر نفسه حتى عام 2024 مع تراجع التضخم نحو الهدف، وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وقام صناع السياسة بقيادة روبرتو كامبوس نيتو بتخفيض معدل "سيليك" إلى 11.75% في وقت متأخر من أمس الأربعاء، كما توقع جميع المحللين في استطلاع "بلومبرغ". وقام أعضاء مجلس الإدارة بتخفيض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين منذ أغسطس وحتى الآن.

في بيان مصاحب للقرار، كتب صناع السياسة أن التضخم الرئيسي مستمر في التباطؤ. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من مؤشرات الأسعار الأساسية التي تستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة أصبحت أقرب إلى الهدف المحدد.

كتب أعضاء مجلس إدارة البنك، مكررين التوجيهات المقدمة في قرارهم السابق: "إذا تطور السيناريو كما هو متوقع، فإن أعضاء اللجنة يتوقعون بالإجماع المزيد من التخفيضات بنفس الحجم في الاجتماعات المقبلة".

ويمضي محافظو البنوك المركزية في البرازيل قدماً في خطط لتخفيف السياسة النقدية "بالهدوء" و"الاعتدال"، حيث من المتوقع أن ينهي التضخم السنوي العام ضمن النطاق المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2020. وفي الوقت نفسه، يتباطأ النشاط الاقتصادي، فقد أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى خفض الضغوط على الريال، وبالتالي تخفيف التهديدات المحتملة لتكاليف المعيشة.