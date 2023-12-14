رئيس العربي الديمقراطي الناصري: احتشاد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية 

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، بالمشاركة الفعالة للشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن وعي المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجا إلى اللجان الانتخابية.

ووجه أبو العلا، الشكر إلي الشعب المصري العظيم لمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية علي مشاركته في الانتخابات الرئاسية على مدار أيام الإنتخابات الثلاثة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري أن مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم، بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة، مشيرا إلى أن نسب المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تدل عن الوعي الكامل لدى المواطنين في ممارسة الواجب الوطني، ما يعزز تفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري، التي تؤكد تفعيل التعددية السياسية والحزبية و التداول السلمي للسلطة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن الشعب المصري العظيم، أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون.

وأكد الحزب أن الشعب المصري وجه لطمة قوية على وجه الإمبريالية العالمية، وكافة القوى الاستعمارية في العالم ، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق، الذي أكد أن وحدة المصريين عصية على الاختراق، وأن مخطط إضعاف مصر ، وتقسيم دول المنطقة ، ينهار كالمعتاد على صخرة الإرادة المصرية.

كما ثمن الحزب العربي الناصر ي الدور الكبير التي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال الشرطة المصرية ويتقدم لهم بخالص الشكر على جهودهم الكبيرة في تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوي الهمم وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الديمقراطي الذى.

وأكد الحزب إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة ، لتجاوز أي عقبات تقف على طريق الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وجدد الحزب الناصري التزامه بالقيام بواجبه الوطني ، والانطلاق بدوره السياسي ، لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري الجدير بالمكانة اللائقة التي يستحقها ، وتتفق مع العمق الحضاري لمصر وما قدمته للتاريخ الإنساني عبر آلاف السنين.