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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي السويسري يوافق التوقعات ويُبقي الفائدة دون تغيير

البنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري

أبقى البنك المركزي السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية، في خطوة تتفق مع التوقعات.

 

وحافظ البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75 بالمئة، الخميس، دون تغيير عن المستوى المحدد في الاجتماع السابق.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري في سبتمبر الماضي، أبقى البنك على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، لينهي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بدأت من المنطقة السلبية في يونيو 2022.

 

وبلغ  معدل التضخم  في سويسرا 1.4 بالمئة في نوفمبر الماضي.

البنك المركزي السويسري معدلات الفائدة السياسة النقدية معدل التضخم اسعار الفائدة

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