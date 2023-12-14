الرئيس السيسي يُهنئ ملك البحرين بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي أيضا، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة البحرين بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.