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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا للتهجير| الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين إلى هبة جماهيرية للخلاص من الاحتلال

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، إن “استمرار حالة القتل الوحشية القائمة في الضفة الغربية وغزة، وإصرار العنجهية الإسرائيلية على قتل شعبنا واستهدافه بجميع مكوناته أمام العالم بأسره، هي سياسة بائسة ولن تنال من صموده أينما وجد وتواجد”.

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها عبر صفحتها على “تليجرام”، أن “الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية والخلاص من الإجرام الاحتلال الإسرائيلي المستمر على وطنه ومقدساته منذ عشرات السنين”.

وأشار إلى أن “عنوان المواجهة اليوم مفتوح مع هذا العدو، وعلى مختلف القوى وتجمعات شعبنا الفلسطيني الاستجابة السريعة لحماية حقوقنا وأرضنا، وما يجري في مدينة جنين ومخيمها دليل على ذلك”.

وتابع: "إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى مواصلة تنفيذ مخططات التهجير والترحيل التي وضعها لتفريغ فلسطين من أبنائها، من خلال هذه الممارسات والأفعال الإرهابية المروعة بحق مدن الضفة الغربية ومخيماتها المستمرة منذ أيام".

ودعت حركة الجهاد الإسلامي، الشعب الفلسطيني إلى هبة جماهيرية واسعة تشمل كل مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، لافتا إلى أن المقاومة هي الخيار الأوحد لنا. 

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