مصنوعة بمواد صديقة للبيئة|«كيونت» تطلق مجموعة OMNI الجديدة من الساعات السويسرية الفاخرة

ذات تصميم أنيق

أعلنت شركة كيونت المتخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، عن إطلاقها مؤخرًا مجموعة OMNI الجديدة من الساعات السويسرية الفاخرة التي تندرج تحت علامتها التجارية Bernhard H. Mayer. تتميز هذه المجموعة بتصميمها الأنيق ودقتها في حساب الوقت، كما أنها مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، مما يجعلها نموذجاً يجمع بين الموضة الراقية والفخامة والاستدامة.



وتعد مجموعة ساعات OMNI خطوة مبتكرة تجسد التزام العلامة بمستقبل أكثر خضرة مع الحفاظ على الأناقة التي تشتهر بها Bernhard H. Mayer. وصُممت هذه الساعات للأشخاص الذين يقدرون الأشياء ذات القيمة العالية ويؤمنون بأن الفخامة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال المسؤولية تجاه كوكبنا.



كل الخصائص صديقة للبيئة



صُنعت مجموعة ساعات OMNI من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره بنسبة لا تقل عن 85٪. وتعتبر ساعة OMNI تحفة هندسية صديقة للبيئة. وهي معتمدة من المعيار العالمي LEED، الذي يُستخدم لتقييم الاستدامة في المباني والمنتجات.

وتضع المجموعة معيارًا جديدًا للمنتجات الفاخرة الصديقة للبيئة، من العلبة والمينا إلى الإبزيم والأساور المعدنية، وهو ما يؤكد أنه تم اختيار كل شيء بها بعناية مع الاهتمام بالبصمة البيئية.

وتقدم مجموعة OMNI أيضًا مجموعة من أحزمة الساعات المصنوعة من البولي يوريثين الحراري المعاد تدويره Thermoplastic Polyurethane (TPU) وهو مادة متينة غير سامة معتمدة من RCS، مما يجعلها خيارًا مستدامًا يوفر الجودة العالية والأناقة.

تصميم أنيق وحديث

تتميز كل قطعة من مجموعة OMNI بتصميم أنيق وحديث، يجمع بين الأشكال الهندسية والأرقام العربية والرومانية. هذا المزيج المتناغم يخلق سحرًا خالدًا يجعل ساعة OMNI مثالية للأحداث الرسمية والمناسبات العادية، ويجعلها خيارًا رائعًا لعشاق الموضة الصديقة للبيئة لكافة المناسبات.



غدٍ أفضل مع كيونت

أكد بول ماكهونري، مدير التسويق لدى كيونت، :"أن مجموعة OMNI ليست مجرد مجموعة من الساعات؛ بل هي حركة نحو نمط استهلاك أكثر مسؤولية. وقال: " Bernhard H. Mayerيحثنا على التفكير في الإرث الذي نتركه خلفنا، ويدعم الخيارات التي تدعم تحقيق الاستدامة لبيئتنا".

وأضاف: " أن الفخامة لا ينبغي أن تأتي على حساب البيئة. ومع مجموعةOMNI ، نحن نضع نموذجًا جديدًا للحفاظ على البيئة من خلال ارتداء قطعة فنية تمثل الاستدامة. هذا هو تعهدنا و مسئوليتنا تجاه الكوكب والأجيال القادمة." وأشار إلى أن كيونت في إطار التزامها بالاستدامة، ستقوم بزرع شجرة مقابل كل ساعة سيتم بيعها من مجموعة OMNI. ولمزيد من المعلومات حول مجموعة OMNI من Bernhard H. Mayer، يرجى زيارة موقعنا www.bernhardhmayer.com.

نبذة عن شركة كيونت

كيونت هي شركة متخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تمكّن الأفراد من تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً. تأسست كيونت في عام 1998، وتحتفل خلال العام الجاري بمرور 25 عاماً على إحداثها أثر حول العالم من خلال عروض منتجاتها المختلفة ونموذج عملها المبتكر القائم على التجارة الإلكترونية.

تفخر كيونت بعضويتها في جمعية البيع المباشر في العديد من البلدان، وكذلك في جمعية هونغ كونغ للأغذية الصحية ورابطة صناعة المكملات الصحية في سنغافورة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تنشط كيونت في رعاية الفعاليات الرياضية حول العالم، وتتمثل بعض الشراكات الأكثر تميزاً في كونها شريك البيع المباشر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم وبطولة دوري الأندية الإفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يؤكد التزامها بالتميز والتوسع العالمي.

لمزيد من المعلومات حول "كيونت" ومؤسسة RYTHM – "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية"، التابعة لها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ"كيونت": www.qnet.net