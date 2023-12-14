الجامعة العربية تهنئ مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

هنأ السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت على الأيام الماضية.



وأكد الذوادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لعرض تقرير البعثة حول متابعتها للانتخابات الرئاسية، أن البعثة عملت ومنذ تكليفها من الأمين العام لجامعة الدول العربية على متابعة جميع مجريات العملية الانتخابية ومتابعة الإطار القانوني للعملية الانتخابية.



وأوضح أن البعثة زارت العديد من الجهات والمؤسسات المصرية للوقوف على استعداداتها من بينها محافظة القاهرة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والمجلس القومي للاعاقة برئاسة الدكتورة ايمان كريم، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.