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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تهنئ مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

السفير خليل الذوادي
السفير خليل الذوادي

هنأ السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت على الأيام الماضية.


وأكد الذوادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لعرض تقرير البعثة حول متابعتها للانتخابات الرئاسية، أن البعثة عملت ومنذ تكليفها من الأمين العام لجامعة الدول العربية على متابعة جميع مجريات العملية الانتخابية ومتابعة الإطار القانوني للعملية الانتخابية.


وأوضح أن البعثة زارت العديد من الجهات والمؤسسات المصرية للوقوف على استعداداتها من بينها محافظة القاهرة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والمجلس القومي للاعاقة برئاسة الدكتورة ايمان كريم، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

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