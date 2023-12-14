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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: لمسنا الحيادية والشفافية من القضاة المشرفين على الانتخابات المصرية

السفير خليل الذوادي
السفير خليل الذوادي

أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أنه بعثت الحامعة العربية نشرت متابعيها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية في، 6 محافظات داخل الجمهورية القاهرة ولجيزة و الإسكندرية و بورسعيد ولإسماعيلية والفيوم، و زارت فرق البعثة خلال أيام الاقتراع 507 لجنة اقتراع متضمنة لجان للوافدين تواجدت في 356 مركز اقتراع في المحافظات، حيث قام المتابعون خلال الأيام الثلاثة للاقتراع بملء الاستمارات الالكترونية وإرسالها إلى غرفة العمليات التي تلقتها على شكل رسوم بيانية وإحصائيات مئوية..

وأضاف الذوادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة العربية اليوم الخميس لعرض تقرير متابعتها للانتخابات الرئاسية،  أن البعثة رصدت التواجد القضاة رؤساء لجان الاقتراع وأعضائها في معظم اللجان التي تمت زيارتها طوال الأيام الثلاثة للاقتراع، كما لمست البعثة المهنية والحيادية والشفافية لديهم بالإضافة إلى تعاونهم مع المتابعين وإلمامهم الجيد بإجراءات أيام الاقتراع.

واشاد السفير الذوادي بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، الأمر الذي يعد ضمانةً هامةً لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدت ان البعثة تثني على التواجد الملحوظ للنساء كرئيسات أو عضوات في 85% من لجان الاقتراع التي زارتها البعثة، كما تشيد بما رصدته من تواجد ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى ضمن موظفي لجان الاقتراع.

وأوضح أن البعثة سجلت افتتاح معظم لجان الاقتراع التي زارتها في الوقت المحدد لها قانوناً وهو الساعة التاسعة صباحاً وذلك بحضور مندوبي المرشحين في بعضها، كما أغلقت أغلبيتها في الوقت المحدد مع تأخير في بعض الأحيان حرصاً من رئيس اللجنة على إدلاء الناخبين بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع. وقد سجلت البعثة صحة وسلامة إجراءات الاقتراع في 99% من اللجان التي زارتها.
 

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