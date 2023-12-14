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ديني

دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة بحفل تخرج الدفعة 23 طب الأزهر بدمياط

د.محمد الشربيني،نائب
د.محمد الشربيني،نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

شارك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في احتفالية كلية طب بنين الأزهر بدمياط بتخريج الدفعة 23 من أبنائها، والتي عقدت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقدم الشربيني التهنئة إلى أبنائه خريجي الدفعة 23؛ بمناسبة تخرجهم وحصولهم على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر قبلة العلم والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

كما قدم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلى أسر الخريجين بهذه المناسبة الطيبة التي أقر المولى -عز وجل- أعيننا جميعًا برؤيتها وحضورها والمشاركة فيها.

وطالب نائب رئيس الجامعة الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة ترحمًا عليهم، داعيًا المولى أن ينصرهم على المحتل الصهيوني.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الخريجين بالجد والاجتهاد، لافتًا إلى أنهم في اختبار دائم، قائلًا لهم: كل يوم يمر عليكم في ميادين عملكم هو اختبار حقيقي، عليكم أن تجتازوه بالعلم والإيمان والصبر والإخلاص لله والوطن.

نائب رئيس جامعة الأزهر

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