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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: انحدار كامل في شعبية نتنياهو داخل حكومته |فيديو

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال محمد علي حسن الكاتب الصحفي في الشئون الدولية، إن هناك انحدارا كاملا في شعبية “نتنياهو” في إسرائيل، لافتاً إلى أن الإسرائيليين يرون أن نتنياهو ليس ملائماً لمنصب رئيس الوزراء.

 مماطلة كبيرة من نتنياهو


وأضاف محمد علي حسن خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أن ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة ، هو انتهاك كامل لحقوق الإنسان، وانتهاك لإتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت في 1948.


وتابع:"البعض يرى أن هناك مماطلة كبيرة من نتنياهو من أجل عدم التوصل إلى حل لما يحدث في غزة، و أيضاً من أجل التغطية على المحاكمة المتهم بها نتنياهو في 4 قضايا أخرى"

نتنياهو الإسرائيليين الإبادة الجماعية المحاكمة منصب رئيس الوزراء

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