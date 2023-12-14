نائب رئيس حزب المؤتمر: الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية ونزاهة ولم تشهد أي تجاوزات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة وشفافية كبيرة من خلال توفير بيئة متساوية لكافة المرشحين وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي بحرية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، و تأمين اللجان الانتخابية بشكل كافٍ لضمان سير العملية بسلاسة كما تم توفير فرصة للرقابة والمراقبة من قبل المراقبين المحليين والدوليين، الذين قدموا تقارير بناءة حول سير الانتخابات ولم تشهد مجريات التصويت أي ملاحظات ذات تأثير مباشر على مجريات التصويت فى الانتخابات الرئاسية.



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أى تجاوزات تستوجب أى طعون وذلك بشهادة كافة المراقبين وأتوقع أنه لن يكون هناك أي طعون علي الانتخابات اليوم وغدا طبقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يومي 14 و 15 مخصصان لتقديم أى طعون لافتا إلى أن حملات المرشحين الأربعة أكدت أيضا في كافة بيانتها أنها لم تشهد أي تجاوزات لذلك لن تكون هناك أي طعون أو تشكيك في العملية الإنتخابية .

وأشار فرحات إلى أن وجود قاضٍ لكل صندوق، خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 عزز من نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بأن الانتخابات الرئاسية في مصر شهدت تطورا إيجابيا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية داعيا إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة لتجاوز أي عقبات تقف على طريق الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.