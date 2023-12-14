أمين مساعد "صناعة مستقبل وطن": المشاركة في الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال الدكتور بلال بدوى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة صدر صورة للعالم بمدى حرص المصريين على دعم الدولة والوقوف صفا واحد خلف وطنهم في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جارية، متابعا:" المشاركة فاقت التوقعات".

وأوضح أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كافة المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 فاق بكثير كافة الاستحقاقات السابقة، وهو ما يعكس حالة التوافق الوطنى فى المجتمع المصري، خاصة وأن نسبة المشاركة فاقت التوقعات وكانت مشاركة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف بدوى، أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة ملحوظة للشباب والمراة كالعادة كانت في مقدمة الصفوف، إضافة لكبار السن وذوي الهمم، وكل الشرائح المجتمعية كان لها دور كبير في هذا الاستحقاق الدستورى الأبرز، وهذه ظاهرة جديدة بهذه الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواطن المصري أرسل رسالة للعالم بأنه يمارس حقه الدستوري، ويعلن اصطفافه خلف الوطن بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها، إذ كان هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن فى خضم أحداث الحرب على غزة.

وأكد بدوى، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة واجب وطني ومسئولية وهو ما نجح المصريين في ترجمته في صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال حشد غير مسبوق وهو ما أكد التفاف الشعب المصرى خلف دولته ودعمها فى ظل هذه الأجواء، كما أن المشاركة تدعم وتعزز الديمقراطية الحقيقة.