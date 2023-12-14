تشييع جثمان زوجة محافظ البحر الأحمر.. صور

شييع صباح اليوم، جثمان زوجة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بعد صلاة الظهر بمسجد آل رشدان بمدينة صر.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء أمس الأربعاء، وفاة السيدة جيهان إبراهيم عمر، حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقالت الصفحة الرسمية للمحافظة في بيان رسمي: “تنعى محافظة البحر الأحمر ممثلة في سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والعاملين وشعب المحافظة السيدة چيهان إبراهيم عمر.

ويقام العزاء للرجال والسيدات بمسجد المشير طنطاوي بالقاعة الكبرى غدا الجمعة ”.

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