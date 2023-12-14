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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش عندك عيش .. اليك طريقة عمل الرغايف المحشية

الرغايف المحشية
الرغايف المحشية

في كثير من الأحيان تتفاجئ ربة المنزل بان ليس لديها كمية وفيرة من العيش وتحتار في تقديم الطعام وتعد الرغايف المحشية حل سريع وعملى.

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نعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الرغايف المحشية بالتونة من خلال خطوات الشيف نادية السرحان

مقادير الرغايف المحشية
العجين

400 جرام الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ

“الحشوة”

بصلتان مقطعتان إلى قطع صغيرة

ملح

كمون

فلفل أحمر حلو

2 ملعقة كبيرة الكزبرة

2 ملعقة كبيرة بقدونس

علبة تونة


طريقة عمل الرغايف المحشية

* في بولة كبيرة اخلطى كل مكونات العجين بيدك جيدا حتي يكون متوسط الصلابة ويسهل تشكيله وقومى بفرده وتقسيمه

* في بولة متوسطة اخلطى مكونات الحشوة وضعي القليل منها على كل رغيف واغلقيه 
جيدا 
*  ورصي الرغايف المحشية في صينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن ساخن حتى النضج، واقليه في الزيت ثم تقدم الرغايف المحشية مع السلطة أو المخلل.

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