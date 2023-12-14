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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عادت من الموت.. سيدة بريطانية تحكي قصتها بعد أن فارقت الحياة

فارقت الحياة
فارقت الحياة

عادت سيدة من الموت بعد ٢٤ دقيقة ظن الجميع فيها انها فارقت الحياة إلى الابد. وشاركت لورين قصتها بعد إصابتها بسكتة قلبية و"ماتت" مدة 24 دقيقة وكشفت عما رأته وشعرت به خلال تلك الفترة.

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وقالت لورين كنداي عن تجربتها مع "الموت" أنّ هناك اعتقادا شائعا بأنه عندما تموت مباشرة، تومض حياتك أمام عينيك، وأن الضوء الساطع يشجعك على المضي قدما، غالبا ما يتم تصوير هذا في الأفلام. لكن تجارب الاقتراب من الموت الواقعية يمكن أن تكون مختلفة تماما، وذلك علي حد قولها

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، لقد قام العلماء بتوثيق العديد من تجارب الاقتراب من الموت لأشخاص "ماتوا" ثم عادوا إلى الحياة. وهي ظاهرة تعرف باسم تأثير "لازاروس" أو "الإنعاش الذاتي"، ويحدث هذا عندما يتم إعلان وفاة الشخص بسبب السكتة القلبية وتظهر فجأة علامات الحياة، والتي يمكن أن تكون في غضون 10 دقائق من الانتهاء من الإنعاش القلبي الرئوي.
 
وقالت: "استيقظت وكنت في حيرة من أمري بشأن وجود أنابيب موصولة بي، ولم يعد لدي أي ذاكرة قصيرة المدى لعدة أيام أخرى. لم أستعد أبدًا ذكريات الأسبوع السابق أو معظم الوقت في وحدة العناية المركزة، وأشعر بالضبابية بشأن ما حدث في الأسبوع السابق أو معظم الوقت في وحدة العناية المركزة".

وأضافت: "أتذكر فقط الشعور بالسلام الشديد الذي أفتقده بشدة بصراحة! بقي هذا السلام معي بضعة أسابيع بعد الاستيقاظ. لا أعرف متى بدأت أدرك في أي عام كان الأمر وأجيب عن الأسئلة بدقة، وظللت أنسى سبب وجودي في المستشفى".

سيدة الموت سكتة قلبية

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