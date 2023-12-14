شوبير يعلن خبرًا مثيرًا للجماهير المصرية عن محمد صلاح

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة فيفا ذا بيست.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :"رسميًا - القائمة النهائية للمرشحين لجائزة فيفا "ذا بيست" لأفضل لاعب فى العالم 2023 ".



جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية “العربية”، بعنوان "ماذا تعرف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح؟".

وأضاف التقرير أنه وفقا لما ذكرته صحيفة “ليفربول وورد” البريطانية، أن حساب محمد صلاح بأحد البنوك البريطانية يُقدر بنحو 20 مليون إسترليني.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ موجود في حساب بنكي واحد فقط، حيث يمتلك فخر العرب العديد من الحسابات الأخرى.

75 مليون إسترليني

ونشر تقرير سابق لصحيفة "ميرور" البريطانية عام 2021، أن ثروة محمد صلاح تقدر نحو 75 مليون إسترليني.