بيان عاجل من حماس بشأن الاعتراف بـ إسرائيل

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، إن حماس لا تعترف بإسرائيل.

وأضاف أبو مرزوق، عبر منصة “إكس”، أن "حماس لا تعترف بإسرائيل ولا تتنازل عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع قائلا: "المقاومة ستستمر حتى التحرير والعودة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو مرزوق، إنه لا يجب أن يحصل الإسرائيليون على حقوقهم على حساب الآخرين.

وأكد موسى أبو مرزوق، أن حماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأضاف، أن “حماس” تسعى لأن تكون جزءا من منظمة التحرير ونحترم التزاماتها.