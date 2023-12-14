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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن حكم مباراة اتحاد جدة والأهلي: عصبي جدا

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تغيير حكم مباراة اتحاد جدة و الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكتب فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك: تغيير حكم مباراة اتحاد جدة و الأهلي في كأس العالم للأندية و تعيين حكم فنزويلي عصبي جداً بدلاً من الحكم البولندي الأفضل في العالم حالياً ، تثير علامات تعجب!؟ عموماً الحكم لن يكون شماعة لاحد و المباراة في الملعب بين الفريقين ، و جماهير الأهلي ستحضر بقوة ما لا يقل عن ٢٥ الف أهلاوي في استاد الشعلة المضيئة بمدينة جدة بالسعودية مساء غداً الجمعة ان شاء الله.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

اتحاد جدة حكم مباراه الاهلي و اتحاد جدة كأس العالم للاندية

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