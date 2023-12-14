إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالغردقة

أصيب 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الخميس، بالمدخل الشمالى لمدينة الغردقة.

كان ورد بلاغ لغرقة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمدخل الشمالى لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، باستثناء راكب رفض الانتقال إلى المستشفى.

وعند وصولهم المستشفى تبين أن حالتهم مستقرة وإصابتهم بسيطة عبارة عن خدوش وكدمات وسيغادرون المستشفى فور إجراء الإسعافات الأولية لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.