تعرف على سبب ترشيح ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم

نشر الإعلامي أحمد شوبير سبب ترشيح ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم ٢٠٢٣ .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" فيفا يعلن أسباب ترشح ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم

- بطل الدوري الفرنسي

- تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي

- أكثر من صنع في الموسم في الدوري الفرنسي

- سجل الهدف رقم 100 له مع الأرجنتين

- أصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى

جائزة الفيفا لا تشمل فترة كأس العالم

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في كأس العالم 2026 في كرة القدم، قائلاً إنه يرغب بذلك «أكثر من أي وقت مضى»، لكنه أقرّ بأن «الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية».

وبينما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في كأس العالم المقرّر في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك 2026، أعاد ميسي التأكيد أن «الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أمريكا» في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.