عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب ترشيح ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير سبب ترشيح ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم ٢٠٢٣ .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" فيفا يعلن أسباب ترشح ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم 

- بطل الدوري الفرنسي
- تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي
- أكثر من صنع في الموسم في الدوري الفرنسي
- سجل الهدف رقم 100 له مع الأرجنتين
- أصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى
جائزة الفيفا لا تشمل فترة كأس العالم 

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في كأس العالم 2026 في كرة القدم، قائلاً إنه يرغب بذلك «أكثر من أي وقت مضى»، لكنه أقرّ بأن «الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية».

وبينما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في كأس العالم المقرّر في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك 2026، أعاد ميسي التأكيد أن «الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أمريكا» في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

بيان عاجل من حماس بشأن الاعتراف بـ إسرائيل

ترشيحاتنا

فصائل فلسطينية تعلن استهداف 4 جنود إسرائيليين في غزة

انفجار عنيف يهز العاصمة الأوكرانية كييف

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

رسالة عاجلة من وزير الخارجية السعودي لنظيره البريطاني بشأن غزة

الوطنية للإعلام: كل التحية والشكر لمن قدموا تغطية مهنية متميزة للانتخابات الرئاسية

مناقشات مصرية سعودية لزيادة الحركة السياحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ