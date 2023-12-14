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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان يضع حجر أساس مجمع مدارس التربية الخاصة بكوم أمبو

السكرتير العام بأسوان
السكرتير العام بأسوان

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم لوضع حجر الأساس لإنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة بكوم أمبو بطاقة 27 فصل دراسى يستوعب الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة ، ومن المقرر دخول الخدمة للعام الدراسى القادم 2024/2025 .

وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى مدير فرع مؤسسة مصر الخير ، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، فضلاً عن نرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى ، وأيضاً القيادات التعليمية .

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ذوى الهمم

ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة وتمشياً مع إستراتيجية الدولة التنموية لضمان فرص وجودة الحياة الكريمة وتحسين المستوى التعليمى لجميع الفئات .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن إقامة هذا المجمع للتربية الخاصة يعكس الإهتمام الغير مسبوق الذى توليه أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لذوى الهمم لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ، وحصولهم على كافة الحقوق والمزايا ، لأنهم يبهرونا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وإبتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم .

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أصحاب المواهب

وأشار أشرف عطية إلى أننا نسعى دائماً وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار أصحاب المواهب من ذوى الهمم ، كما تم ويتم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم .

وتجدر الإشارة إلى أن تمويل البنك الأهلى المصرى يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية من مبانى ومعامل ومكتبات إضافة إلى جميع التجهيزات التى تخدم ذوى الإعاقة الذهنية من خلال مدرسة التربية الفكرية ، وذوى الإعاقة الكلامية من مدرسة الصم والبكم ، وتزويدها بجميع التجهيزات التعليمية من الأثاث المدرسى والأجهزة الحديثة التى تساعد فى تأهيل ذوى الإعاقة ، كما قام البنك بتمويل عدد من الأنشطة ذات الصلة بذوى الإعاقة ، والتى قامت بتنفيذها مؤسسة مصر الخير ، والتى تتضمن تنفيذ 2 قافلة طبية متخصصة لذوى الإعاقة ، وإستهدفت خدمة ما يزيد عن الألف فرد من ذوى الإعاقة ، وتم بالتوازى عقد دورة تأهيلية لأخصائى التخاطب بالمحافظة .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بحضور الملتقى العاشر لوحدة أمراض الكلى والذى نظمته الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى  بمستشفى الباطنة 

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