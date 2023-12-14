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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مؤلمة جدا.. كيف تحمي نفسك من البواسير؟

البواسير
البواسير

تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية المؤلمة، والتي تتسبب في نفس الوقت في إحراج شديد لمن يعاني منها.

وفقا لما جاء في موقع nhs  نعرض كيف يمكنك علاج أو منع البواسير.

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شرب الكثير من السوائل وتناول الكثير من الألياف للحفاظ على طراوة البراز

مسح الشرج بورق التواليت الرطب

تناول الباراسيتامول إذا كانت البواسير مؤلمة

أخذ حمام دافئ لتخفيف الحكة والألم

استخدم كيسًا من الثلج ملفوفًا بمنشفة لتخفيف الانزعاج

ادفع الكومة بلطف إلى الداخل

حافظ على مؤخرتك نظيفة وجافة

تمرن بانتظام

قلل من تناول الكحول والكافيين (مثل الشاي والقهوة والكولا) لتجنب الإمساك


لا تمسح الشرج بشدة بعد التبرز

لا تتجاهل الرغبة في التبرز

لا تضغط بشدة عند التبرز

لا تتناول مسكنات الألم التي تحتوي على الكودايين، لأنها قد تسبب الإمساك

لا تتناول ايبوبروفين إذا كانت البواسير لديك تنزف

لا تقضي وقتًا أطول مما تحتاج إليه في المرحاض

البواسير باراسيتامول منع البواسير مسكنات الالم

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