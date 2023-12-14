20 مليون دولار..إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العرض السعودي لضم زيزو في يناير

كشف الإعلامي إبراهيم فايق شرط بيع أحمد سيد زيزو من الزمالك، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق: الزمالك عايز 20 مليون دولار عشان يفكر في بيع زيزو.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالمصري البورسعيدي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرتدي الزمالك الزي الأزرق، وهو الزي البديل في لقاء اليوم أمام المصري بسبب ارتداء الفريق البورسعيدي زيه باللون الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.