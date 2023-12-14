حركة فتح: إذا امتلكت حماس القرار الوطني المستقل ستحل كل الأمور

أكد الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل أن ما طرحه موسى ابو مرزوق وإسماعيل هنية نحن طرحناه في اجتماع العلمين وأبدوا موافقتهم، ومن ثم أداروا ظهورهم لكل ما تم الاتفاق عليه.

جاء ذلك ردا على تصريحات قيادات حماس بشان هدنة طويلة ودولة في حدود 1967.



وقال في تصريحات له بحسب وسائل إعلام فلسطينية: في ظل شلال الدم والدمار استهجن أن يخرج أحد من حزب ويتحدث عن إنجازات، ولا يجوز الكلام وشعبنا يباد، ولا مكان للدعاية الانتخابية في هذا الظرف.

وختم قائلا: إذا امتلكت حماس القرار الوطني المستقل ستحل كل الأمور وهي سهلة جدا، ولكن للأسف نسمع هذا القائد يتكلم بهذا الاتجاه وقائد آخر منهم يتكلم باتجاه آخر، وهذا أمر مرفوض ولا يجوز.