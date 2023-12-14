وصول الطائرة السعودية الـ26 إلى مطار العريش محملة بالمساعدات لإغاثة سكان غزة

أعلنت سفارة الرياض في القاهرة، اليوم الخميس، أن الطائرة السعودية السادسة والعشرين وصلت إلى مطار العريش الدولي، محملة بالمساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أقلعت الطائرة الإغاثية من مطار الملك فهد الدولي، متجهة إلى مصر - والتى يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة - تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد طبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.