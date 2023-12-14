في الذكرى 36 لانطلاقها.. بيان عاجل لحركة حماس



أكدت حركة حماس اليوم الخميس من جديد على انفتاحها على "كل الجهود" التي تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وإلى إطلاق سراح المحتجزين في سجون إسرائيل.

وقالت حماس في بيان، صدر في الذكرى السادسة والثلاثين لانطلاقة الحركة، أنها منفتحة على الجهود التي "تؤدي إلى تشكيل مرجعية وطنية على طريق استرداد شعبنا لحقوقه الوطنية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

واثنت حماس علي كل المساعي العربية والإسلامية والدولية" الرامية إلى وقف الحرب الإسرائيلية وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى "مزيد من الحراك السياسي لوقف سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة الرئيس (الأميركي جو) بايدن وبعض الدول الغربية المنحازة" لإسرائيل.