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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للمكفوفين يتأهل لباريس 2024 بعد غياب 32 عاما

صدى البلد

صعد منتخب مصر للمكفوفين للرجال إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد غياب عن الدورات البارالمبية لمدة 32 سنة بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .


جاء تأهل مصر  لباريس 2024 وحصولها علي بطولة أفريقيا عقب الفوز علي منتخب الجزائر الشقيق في النهائي بنتيجة 4-3 .


شهدت المباراة تألق منتخب مصر في اللقاء خاصة في الشوط الثاني لاسيما أن الشوط الأول أنتهي لصالح الحزائر بهدفين لهدف ولكن لاعبي مصر تألقوا ونجحوا في ريمونتادا قولك حققوا بها اللقب والصعود لباريس 2024.

ومن جهته أعرب الدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين المصري عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير الذي تحقق بعد غياب 32 عاما عن الألعاب البارالمبية في كرة الهدف حيث كانت أخر دورة شاركت فيها مصر برشلونة 1992 عندما كان يمارس اللعب كلاعب في الفريق .

 

وأشاد عوين بجهد لاعبي منتخب مصر و الجهاز الفني الذين صنع انجاز كبير في وقت قياسي و أقصي الجزائر بطلة أفريقيا .

 

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضر النهائي الدكتور عمر الحداد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية و الدكتور أحمد الشافعي و حاتم حسني و الدكتور راشد حسانين .

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