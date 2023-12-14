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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو في ورطة بسبب تصرفاته مع أمريكا بخصوص إدارة الحرب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الخميس، بأن 43 % من الإسرائيليين لا يوافقون على تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع أمريكا بخصوص إدارة الحرب.

وحسب صحيفة “معاريف”، فإن “36 % من الإسرائيليين يعتبرون أن سلوك نتنياهو تجاه أمريكا صحيح”.

وأمس، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن يوقفها أي شيء عن المضي في الحرب حتى النهاية رغم الضغوط الدولية.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته لمنشأة التحقيق التابعة للوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية واللواء 460 المدرع في جنوب إسرائيل.

وفي محادثة مع العقيد دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرع الذي يقاتل في غزة، قال نتنياهو: “أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي .. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى تدمير حماس”.

نتنياهو أمريكا رئيس الوزراء الإسرائيلي

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