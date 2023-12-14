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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| كهربا: نحترم اتحاد جدة.. وجماهيره دعمتني كثيرا‏

صدى البلد

 

أكد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة اتحاد جدة ‏السعودي التي تقام في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، ‏على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ربع النهائي لبطولة كأس العالم ‏للأندية.‏

وأضاف كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم: «الأهلي ‏دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف اتحاد جدة، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى ‏أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه».‏

وشدد لاعب الأهلي على أن الفريق قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام اتحاد جدة، والوصول إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

كما عبر كهربا عن سعادته بالعودة مجددًا للعب على ملعب الجوهرة، بعد الفترة ‏السابقة التي قضاها كلاعب محترف في صفوف اتحاد جدة، لافتًا إلى أنه يحظى بدعم كبير ‏من جماهير الأهلي وفي نفس الوقت يلعب غدًا أمام الاتحاد والجماهير التي سبق أن دعمته ‏خلال مشواره الاحترافي، وهو أمر جيد بالنسبة إليه.‏

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