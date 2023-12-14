الأهلي في المونديال| كهربا: نحترم اتحاد جدة.. وجماهيره دعمتني كثيرا‏

أكد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم: «الأهلي دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف اتحاد جدة، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه».
وشدد لاعب الأهلي على أن الفريق قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام اتحاد جدة، والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.
كما عبر كهربا عن سعادته بالعودة مجددًا للعب على ملعب الجوهرة، بعد الفترة السابقة التي قضاها كلاعب محترف في صفوف اتحاد جدة، لافتًا إلى أنه يحظى بدعم كبير من جماهير الأهلي وفي نفس الوقت يلعب غدًا أمام الاتحاد والجماهير التي سبق أن دعمته خلال مشواره الاحترافي، وهو أمر جيد بالنسبة إليه.