جامعة حلوان: نستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول ونوفر كل ما يلزم للطلاب

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأنه تم التنويه علي مسئولي الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول بإعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وانهاء اعمال الصيانة اللازمة فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



وتابع أنه أكد، ضرورة تحقيق الانضباط فى أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومى لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت.

ونظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بجامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة، وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا.

جاء تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد شارك في بطولة الكروجي 40 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، فيما شارك في بطولة الكروجي للطالبات 24 طالبة من مختلف الكليات. كما شارك في بطولة البومزا 10 طلاب و10 طالبات، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة على مستوى كليات الجامعة.

وبعد الانتهاء من البطولة، تم اختيار عدد من اللاعبين لدخول معسكر إعداد استعدادًا لبطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" الـ 51 عامًا، تحت إشراف الدكتور أحمد زهران المدير الفني للمنتخب والدكتور محمد مجدي عمارة مدرب منتخب الطلاب والدكتور إبراهيم أبو ضيف مدرب منتخب الطالبات والدكتور رضا عبد الحميد مدرب البومزا، وكابتن احمد ابراهيم إداري منتخب الجامعة

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، ومحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

